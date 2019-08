Operazione Libro Nero. Il Tdr si pronuncia: Sebi Romeo resta ai domiciliari

Sebi Romeo

Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura degli arresti domiciliari per il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Sebi Romeo, arrestato lo scorso 31 luglio nell’ambito dell’operazione anti ‘ndrangheta denominata “Libro nero”. (LEGGI)

Romeo è finito in manette per una vicenda relativa ad una presunta tentata corruzione. Secondo gli inquirenti, avrebbe promesso, in cambio di notizie riservate su alcune indagini, l’assunzione di una persona che sarebbe stata segnalata dal maresciallo della Guardia di Finanza Francesco Romeo, finito pure ai domiciliari.

Con questa decisione del Tdr è stata dunque rigettata l’istanza presentata dal legale del capogruppo Dem.