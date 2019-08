Controlli della Polizia nel crotonese: il bilancio della settimana di Ferragosto

Due persone arrestate, nove denunciate di cui 7 all’Autorità Giudiziaria e 2 all’Autorità Amministrativa, 26 persone sottoposte a misure di sicurezza controllate, 784 identificate e 411 veicoli controllati, 6 sequestri di mezzi e 36 sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate, nonché 11 perquisizioni eseguite e5 controlli amministrativi con 3 sanzioni amministrative elevate.

È questo l’sito dei controlli settimanali eseguiti dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta”

I PARTICOLARI

Nel pomeriggio di sabato 10 agosto, IL personale dell’U.P.G.S.P. - Squadra Volanti ha segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, F. N. nato a Cariati, 50enne, ivi residente. Nella circostanza, all’esito di un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di gr. 5 di marijuana, debitamente posta sotto sequestro.

Alle prime ore dell’alba del 12 agosto, a seguito dello sbarco di 57 migranti avvenuto presso la foce del Fiume Neto,(LEGGI) il personale della Squadra Mobile di Crotone unitamente a militari della Guardia di Finanza ha tratto in arresto due cittadini russi, S. M. classe 1994 e B. D. classe 1988. I predetti soggetti, fermati in mattinata da personale della Squadra Volanti, sono accusati di reati inerenti l’immigrazione clandestina, in quanto presunti scafisti.

Nella stessa giornata, il personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, in ottemperanza ai servizi di “Focus ‘ndrangheta”, ha effettuato controlli amministrativi in Melissa (KR) e Strongoli (KR), presso alcune attività commerciali, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati: 5 esercizi commerciali controllati; 6 dipendenti identificati; 1 persona deferita all’A.G. per la riscontrata “mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti”; 3 segnalazioni al competente servizio S.I.A.N. dell’A.S.P. di Crotone per la mancata attuazione del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P.; 4 sanzioni amministrative elevate, di cui 2 per la mancata esposizione del cartello indicante l’orario di esercizio dell’attività per un importo, in misura ridotta, pari ad € 308,00, e 1 per abusiva occupazione del suolo pubblico a mezzo di tavolini e sedie, ex art. 20 C.d.S., per un importo, in misura ridotta, pari ad € 173,00; 1 per la mancata esposizione del listino prezzi, comprese le bevande alcoliche, per un importo, in misura ridotta, pari ad € 308.

Nella medesima serata, il personale della Squadra Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, ha sottoposto a controllo un’autovettura, condotta da C. G., crotonese 44enne, ricercato. Gli operatori hanno dunque notificato all’uomo la nomina del difensore d’ufficio a seguito di una querela per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Nel pomeriggio del 13 agosto, è stato segnalato al Prefetto, J. J., nato in Gambia, classe 24enne, attualmente ospite presso il C.D.A./C.A.R.A. “S. Anna” di Isola Capo Rizzuto (KR), in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza il predetto, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di grammi 0,4 di marijuana, opportunamente sequestrata

Denunciato in stato di libertà, il 14 agosto, anche C. P., crotonese, 30anni, con precedenti di Polizia, in atto sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., perché resosi responsabile della violazione degli obblighi derivanti dalla citata misura.

Alle ore 23.20 del 14 agosto, il personale della Squadra Volante ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria, B. F., 40anni, con numerosissimi precedenti di Polizia, perché resosi responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella circostanza il predetto, sottoposto a controllo di Polizia, veniva trovato in possesso di grammi 3,1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché della somma di € 249,65, in banconote di vario taglio, frutto dell’attività delittuosa, il tutto opportunamente sequestrato.

Nella serata del 15 è stato infine deferito in stato di libertà F. G., 47enne, perché resosi responsabile dei reati di lesioni colpose ed omessa custodia di armi.