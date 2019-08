Barca a vela in avaria rimane incagliata a Sibari. Equipaggio aiutato dalla Finanza

Era rimasta incagliata nel canale dello Stombi e con il motore in avaria: per questo l’equipaggio di una barca a vela è stato tratto in salvo dai militari Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, di stanza presso la Sezione Operativa di Corigliano Calabro.

Nel corso di una crociera di servizio nel giorno di ferragosto, il mezzo delle fiamme gialle, che stava vigilando le acque della zona, ha ricevuto la richiesta di soccorso e così, raggiunta l’imbarcazione in difficoltà, sulla quale vi erano cinque adulti e un minorenne ovviamente scossi dall’accaduto, è riuscita a disincagliare la barca a vela, a ripristinare l’efficienza del motore e a trasferire gli occupanti presso un approdo sicuro all’interno dei Laghi di Sibari.