Mibact, Marilotti e Corrado: “nessun accorpamento dei musei, solo diverse denominazioni”

"Nessun accorpamento in vista per musei, parchi archeologici e immobili/complessi monumentali statali di Calabria e Sardegna"! Lo precisano i senatori Margherita Corrado e Gianni Marilotti della commissione “Cultura” del Senato.

"L'agognata riorganizzazione del Ministero Beni Culturali - spiegano i due parlamentari - riguarda giusto la denominazione dei “Poli museali” in “Direzioni territoriali delle reti museali” di cui ne verrà inoltre ridotto il numero, portandolo a dieci. Gli uffici di Calabria e Sardegna, però, e per ovvie ragioni, continueranno a fare capo ciascuno alla propria Direzione, come già i rispettivi Poli così anche il personale che non subirà spostamenti".