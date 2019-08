Sfonda con un masso la vetrina di una parafarmacia e ruba l’incasso: rom in arresto

Un pluripregiudicato di etnia rom residente a Gioia Tauro, A.P. le sue iniziali, è stato arrestato nella scorsa notte dagli uomini del Commissariato di Polizia di Catanzaro Lido.

L’uomo, mentre era in vacanza da alcuni parenti, è stato identificato come l'autore di un furto commesso ai danni di una parafarmacia in viale Crotone del quartiere marinaro ed intercettato grazie alla segnalazione al 113 da parte di un cittadino.

Una Volante, allertata dalla telefonata, si è subito precipitata nei pressi dell’esercizio commerciale beccandolo con la refurtiva, consistente nella somma di denaro di circa 60 euro, appena prelevata dalla cassa.

Al momento del furto indossava anche un pantaloncino di colore blu ed una federa di colore arancione per nascondere le proprie fattezze. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza lo hanno però ripreso mentre sfondava la vetrina della parafarmacia con un grosso masso.

Su di lui pendeva inoltre un divieto di ritorno da Catanzaro emesso nel 2016 ed appena scaduto. Dopo la perquisizione è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di Polizia di Lido per i dovuti accertamenti, e successivamente sottoposto alla misura dei domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.