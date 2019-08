Si perde in spiaggia a Soverato: rintracciata dai cani di salvataggio bimba di 7 anni

Circa 40 minuti di paura e angoscia sono quelli trascorsi da due genitori in vacanza in una località turistica di Soverato, nel catanzarese. La coppia ha perso di vista la loro piccola bimba di 7 anni che nel frattempo cercava a sua volta la famiglia ma in direzione opposta al suo ombrellone.

Solo grazie a cinque unità cinofile Sam, Cloe, Pedro, Zoe e Maya, labrador-bagnini della Scuola italiana cani di salvataggio, la storia ha avuto un lieto fine.

I cani, infatti, si sono messi alla ricerca della bambina coadiuvati dai loro operatori facendosi strada tra la folla di circa 4 mila persone ammassata negli ombrelloni e sul bagnasciuga.

Dopo circa 40 minuti, che per i genitori della bambina sono apparsi interminabili, la piccola è stata individuata mentre vagava impaurita.