Al Porto di Tropea Paolo Cutuli interprete dell’opera “Sansone”

Paolo Cutuli, l’attore vibonese di Ionadi che sta letteralmente dominando la scena teatrale italiana ma anche quella del mondo della celluloide con il film “Rapiscimi”, opera prima del regista Giovanni Luca Gargano, ambientato in Aspromonte, se li è meritati tutti gli scroscianti applausi della folta platea di pubblico che assiepava, martedì sera, l’accogliente anfiteatro del Porto di Tropea.

In tantissimi ad assistere alla preannunciata rappresentazione di “Sansone”, l’opera scritta, diretta e interpretata da Paolo Cutuli con le musiche di Davide Misiano un giovane e valoroso talento artistico di Reggio Calabria e con gli arrangiamenti del maestro Andrea Causapruna.

Il giovane attore vibonese ha dato vita ad una straordinaria performance che ha mandato in visibilio anche i moltissimi vacanzieri intervenuti alla notte sotto le stelle organizzata dal Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia con la collaborazione del Rotary Club di Tropea, del Comune e del’Ente Porto.

Per Mario Di Fede e Francesco Rotolo, rispettivamente alla guida dei Club Rotary Hipponion di Vibo Valentia e Tropea, che si sono spellati le mani per il successo fatto registrare dall’iniziativa che alla fine ha superato ogni più rosea previsione, l’esordio non poteva registrare migliore partenza.

Per Vito Rosano, Presidente del consiglio dei past governor del distretto 2100 del rotary International, l’iniziativa del Rotary Club Hipponion rappresenta “il più credibile avvio di una stagione che non può non vedere al centro delle attività del Rotary i giovani ed il loro impegno per una società avanzata e che guarda con alto senso di responsabilità anche al loro importante e qualificante apporto nel processo del più complessivo sviluppo del territorio su cui insiste l’azione rotariana.”

“L’evento con Paolo Cutuli, e che dobbiamo anche all’impegno di Bianca Cimato che ha presentato la serata, ha risposto pienamente alle aspettative – ha detto, tra l’altro, il Presidente Mario Di Fede – perché rientra negli obiettivi prioritari del programma 2019/2020 un costante contatto con il mondo del teatro, del cinema e dell’attività culturale essendo il più pieno coinvolgimento della componente giovanile uno degli obiettivi di punta.

“Questo vuol dire che oggi, ancor meglio di ieri, i giovani sono destinati a salire in cattedra – ha aggiunto – diventando gli autentici protagonisti di un progetto che ha come obiettivo essenziale lo sviluppo delle iniziative socio economiche ed occupazionali oltre che artistico culturali ed ambientali del territorio e già con la idea legata al preannunciato evento sul “borsino sul lavoro” il Club Hipponion darà fondo al suo impegno per mettere in luce realtà imprenditoriali e rapporto scuola-lavoro”.

All’evento di Tropea, conclusosi con un gustoso appuntamento gastronomico al Marina Yacting, sono intervenuti, tra gli altri, oltre Vito Rosano, i past Governor Pietro Niccoli e Francesco Socievole, gli assistenti del Governatore Giovanni Petracca e Rocco Mazzù, il formatore Franco Petrolo, i soci del Club Hipponion di Vibo Valentia e del Club di Tropea, Francesco Chiaia presidente del Rotary Club Cosenza Nord.