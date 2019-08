Lorica. Intimidazione ai vigili urbani, squarciate le gomme alle pattuglie

“Le regole non piacciono a nessuno! I nostri vigili (urbani, ndr.), oggi pomeriggio a Lorica, da soli, sono stati minacciati da persone individuate, con un coltello a serramanico, perché volevano far rispettare la legge e mantenere l’ordine pubblico”.

La denuncia la lancia personalmente il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, per tramite dei social network, parlando a chiare lettere di un atto “intimidatorio” ai danni dei vigili urbani della popolosa cittadina silana che si sono visti tagliare le gomme delle auto di servizio proprio nel giorno di Ferragosto e durante dei consueti servizi di gestione del traffico in una zona turistica di grande affluenza soprattutto durante le festività.

Il primo cittadino sangiovannese non esita a definirlo come “un fatto gravissimo” esprimendo anche tutta la solidarietà sia al comandante della Polizia Locale che ai tre agenti coinvolti e che “con spirito di sacrificio sono a Lorica per mantenere il servizio di viabilità” ha affermato Belcastro annunciando anche che stamani denuncerà il fatto alle autorità affinché se ne accertino le responsabilità.