Gizzeria Lido. Fiamme nel sottotetto, villetta evacuata: distrutto ripostiglio

Le fiamme si sono scatenate da un locale adibito a ripostiglio e deposito di materiale e mobilia in disuso, che è andato completamente distrutto ma il rogo avrebbe potuto interessare un’intera palazzina di tre piani fuori terra se non fossero intervenuti immediatamente i vigili del fuoco.

Sul posto, in località Mortilla del comune di Gizzeria, si sono precipitati infatti i pompieri del distaccamento di Lamezia Terme che attrezzati di un’autobotte hanno circoscritto e domato il fuoco, partito dal sottotetto, impedendo che si propagasse al resto dello stabile e dunque agli appartamenti sottostanti.

Le famiglie che vivono nella villetta, per precauzione, avevano già abbandonato i locali, almeno fino al termine delle operazioni di spegnimento. Sono in corso gli accertamenti per appurare l’origine dell’incendio. Non si registrano fortunatamente danni a persone ed alla struttura.