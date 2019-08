Incendio a Copanello di Stalettì. Evacuato residence

È stato evacuato il residence La pineta a Copanello di Stalettì. È successo a causa di un incendio di arbusti, macchia mediterranea e zona boscata sul costone a ridosso del residence.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro supportata dalla squadra della sede Centrale. I vigili, in via precauzionale, hanno evacuato le abitazioni del residence in quanto il fronte di fuoco, alimentato dal vento, si propagava molto velocemente.

Sul posto è inoltre intervenuto un DOS VF a coordinare le operazioni di soccorso delle squadre di terra e del mezzo aereo Drago VF124 del reparto volo di Lamezia Terme. Problemi di viabilità sono stati registrati in direzione Soverato, tanto da richiedere l’intervento della Polizia stradale.