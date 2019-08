Ferragosto a Civita con il clown Fofò la magia delle bolle di sapone

Domani sera in Piazza Municipio Clown Fofò, darà alle bolle di sapone, forma e colore, sotto lo sguardo attonito dello spettatore in una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

Nel giorno di Ferragosto, Civita allieterà ancora una volta il pubblico con il quarto appuntamento del Calàbbria Teatro Festival organizzato dall’Associazione Culturale Khoreia 2000, giunto alla IX. La musica accompagnerà il viaggio magico per tutta la durata dello spettacolo che inizierà alle 21:30, in un alternarsi di momenti di giocoleria, micro magia e tantissime bolle di sapone che faranno viaggiare tutti, grandi e piccini, sulle ali della fantasia.