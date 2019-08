Educazone ambientale 2.0: selezionati16 progetti, pubblicata graduatoria provvisoria

All'esito del precedente provvedimento che ha già selezionato 16 progetti in altrettanti ambiti paesaggistici territoriali regionali, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico “Educazione Ambientale 2.0” Azione 6.5.A1 del Por Fesr 2014-2020 che ha lo scopo di finanziarli.

Ad aprile scorso, infatti, sono state attribuite gran parte delle risorse della misura. Dall'esito della procedura erano però risultate non assegnate le risorse relative a 5 Aree Progettuali per le quali non erano pervenute proposte o nessuna di esse era stata ritenuta idonea dalla Commissione di Valutazione.

Con questo nuovo avviso sono state coperte le aree del Lametino, l’Area dei Greci di Calabria, il Basso & Alto Ionio Cosentino, la Sila e Presila Cosentina. Rimane scoperto l’ambito di Gioia Tauro, i cui progetti sono risultati non idonei dalla Commissione di valutazione e per il quale verranno organizzate misure di sensibilizzazione diretta. L’obiettivo della misura è di aumentare l’informazione e la comunicazione sui temi ambientali e sul valore della biodiversità e del paesaggio attraverso la realizzazione di progetti orientati alla tutela e alla conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000.

Grazie a questo avviso verranno realizzate tantissime iniziative in tutta la regione, che coinvolgeranno oltre 30 mila studenti delle scuole calabresi di ogni ordine e grado oltre che la cittadinanza di tutti i territori.