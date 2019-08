Reggio. Il genio e l’arte di Leonardo in mostra al castello aragonese

Ferragosto al castello Aragonese. È prevista per domani l’apertura straordinaria dell'antico maniero che, dalle 15 alle 20, consentirà ai visitatori non solo di trascorrere il pomeriggio e rivivere la storia di uno dei patrimoni più belli e antichi di Reggio ma anche ammirare le opere dello scienziato Leonardo Da Vinci esposte nella mostra dal titolo "Leonardo da Vinci. Il Genio sullo Stretto".

L'iniziativa fa parte della programmazione della sezione culturale estiva del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” VII edizione, realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, il patrocinio della Città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria ed inserito negli eventi storicizzati della Regione Calabria – annualità 2019 – Azione 1 – PAC 2014 -2020.

Le opere del genio Da Vinci esposte per celebrare il grande artista italiano a 500 anni dalla sua scomparsa, sono 64 modellini in legno delle macchine leonardesche realizzate artigianalmente dall’artista calabrese Francesco del Grande, macchine costruite nei minimi dettagli e suddivise in cinque sezioni tematiche: i pre-leonardiani, la meccanica, il volo, la guerra e l’acqua.

Il percorso storico ed espositivo si arricchisce inoltre, di 40 stampe in copia originale di alcuni dei disegni dello scienziato e fanno parte della collezione privata esemplare n° 1477/1998 nel mondo. Domani si chiude il ricco programma di eventi dell’associazione “Calabria dietro le quinte” retta dal presidente Giuseppe Mazzacuva che, anche quest’anno, è riuscito a coinvolgere adulti, giovani e bambini in un percorso culturale e di crescita umana valorizzando i luoghi e il vasto patrimonio archeologico della città dello Stretto.