Ladri rubano fucile, proprietario denunciato per omessa custodia d’arma

Gli Agenti della Questura di Reggio Calabria sono intervenuti a seguito di segnalazione per furto in appartamento presso un'abitazione privata messa a soqquadro dai ladri, da cui è stato rubato un fucile. La Polizia ha così deferito in stato di libertà il proprietario di casa per omessa custodia di armi.

Il cittadino infatti, allontanatosi per qualche giorno, una volta rientrato si è reso conto che ignoti si erano introdotti all’interno dell’appartamento, ed avevano asportato dalla camera da letto alcuni gioielli ed il fucile da caccia che custodiva all’interno di un armadio in legno.

I poliziotti hanno dunque potuto constatare che il fucile da caccia, regolarmente detenuto dal denunciante, era stato portato via dai malviventi senza alcuna difficoltà, poiché conservato in maniera inidonea.

La legge impone infatti, a chi detiene un’arma, un obbligo di custodia “diligente”, in base ad un criterio di comune prudenza, per scongiurare situazioni di pericolo, e per evitare che l’arma sia accessibile a chiunque frequenti l’abitazione e ad eventuali intrusi.

I detentori di armi hanno infatti l’obbligo di evitare che tali oggetti pericolosi possano giungere nella mani sbagliate e, a tal fine, sarebbe opportuno custodirli in cassaforte o armadi blindati, oppure smontarli e conservarne le varie parti in luoghi diversi.