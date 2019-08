Soccorre giovane e aggredisce brutalmente un medico, rimesso in libertà

Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo R.S., ha soccorso e trasportato in ospedale un ragazzino poiché nel centro di Palmi aveva subito da ignoti alcune pugnalate alla gamba.

Giunti al pronto soccorso della cittadina reggina, dopo aver consegnato il povero ragazzino alle cure dei sanitari, l'uomo è stato bruscamente allontanato non essendo uno stretto parente, ma dalle parole si è passati ai fatti e R.S. ha colpito il medico che lo stava invitando ad uscire causandogli delle lesioni personali.

Prontamente intervenuti, i carabinieri hanno tratto in arresto l'uomo che, giudicato per direttissima dal Giudice Monocratico Ascioti, è stato rimesso in libertà. Il giudice, infatti, ha respinto le richieste del P.M. in merito alla richiesta dei domiciliari accogliendo la tesi difensiva dell’Avvocato Michelangelo Borgese.