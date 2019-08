Pizzo: tir sbatte contro un balcone in strada con divieto ai mezzi pesanti

Disagi alla viabilità a Pizzo, in via Salomone, dove un tir condotto da cittadino straniero regolare, ha impattato contro il balcone di un'abitazione.

Dopo l'incidente il veicolo non è riuscito a proseguire la marcia per via della strada stretta con divieto di accesso ai mezzi pesanti. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Filadelfia hanno contestato al conducente una sanzione amministrativa e ripristinato il traffico.