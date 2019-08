Antennista precipita da un tetto a Strongoli Marina, ferito gravemente

Stava lavorando ad una antenna installata sul tetto di una palazzina quando per cause ancora in corso di accertamento è caduto facendo un volo di circa sette metri.

L’incidente, avvenuto intorno alle tre e mezzo di questo pomeriggio a Strongoli Marina, nel crotonese, ha visto coinvolto un tecnico antennista di 52 anni che è rimasto gravemente ferito.

Soccorso immediatamente da un’ambulanza del 118 è stato portato in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato un politrauma con versamento polmonare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell’Asp pitagorica.