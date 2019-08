Piscina comunale di Crotone, il Comune: “I cittadini continueranno a fruirne”

Tutto è iniziato il 9 agosto, quando le società sportive dilettantistiche Kroton Nuoto, Lacinia Nuoto, Libertas Mako Nuoto SSD a R.L. e Nuoto Libertas, tutte facenti parte del Consorzio Daippo, hanno consegnato l’impianto Piscina Olimpionica all’Amministrazione Comunale di Crotone, nel rispetto delle previsioni della citata convenzione.

Oggi arriva la risposta del Comune che ha deciso di rassicurare i crotonesi, affermando che potranno usufruire della piscina olimpionica. La Giunta Comunale, recependo le indicazioni del sindaco, con grande senso di responsabilità, pur essendo in pieno agosto, ha deliberato gli indirizzi per la gestione diretta della piscina olimpionica.

Nelle scorse settimane era stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento della concessione della Piscina Comunale Olimpionica. Alla scadenza del termine non sono state registrate offerte per cui la gara d’appalto è andata deserta.

L'amministrazione ha quindi deciso di pubblicare un nuovo bando di gara per la gestione della piscina, e di dover gestire in proprio la struttura al fine di offrire ai cittadini la disponibilità di un impianto natatorio dove poter praticare l’attività sportiva ed evitare quindi danni economici alla collettività derivanti dalla chiusura e abbandono dell’impianto pubblico.

Questo consentirà, a partire da settembre, la fruizione dell'impianto agli enti di promozione sportiva, alle società sportive interessate, ma anche ai tanti cittadini che frequentano l'impianto sportivo, ai tanti giovani che praticano attività sportiva, a tante fasce di utenza tra cui persone diversamente abili ed anziani.