Cade dal balcone mentre è in vacanza in Croazia, è grave 21enne di Paola

Alessio Soria

È grave Alessio Soria, il giovane di 21 anni di Paola, nel cosentino, precipitato dal balcone di una struttura in cui stava trascorrendo le vacanze a Spalato, in Croazia.

Il ragazzo, rientrato con un amico da una discoteca, sembra che avesse dimenticato le chiavi. Da qui la decisione di salire sul muretto per raggiungere il balcone di casa.

Qualcosa, però, è andato storto e il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra. Adesso è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale della penisola.

Nel frattempo la comunità paolana ha lanciato un messaggio di preghiera sui social e ha deciso di raccogliersi intorno alla famiglia del 21enne. Scrive: “è la forza che smuove il cuore di Dio. Vogliamo unirci tutti in preghiera per Alessio Soria e per la sua guarigione”.