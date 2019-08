Controlli dei Nas, chiusa pizzeria: era stata aperta senza le autorizzazioni

Un 48enne, rappresentante legale di uno stabilimento balneare, è stato denunciato dai carabinieri di Crotone nel corso di un controllo. Le attività sono state svolte nell’ambito di un servizio anti caporalato, eseguito dai carabinieri del Nas con la collaborazione del personale del Nucleo ispettorato del capoluogo pitagorico che dei colleghi di Cosenza e della Compagnia locale.

Gli investigatori dell’Arma contestano all’uomo di aver utilizzato delle metodologie di videosorveglianza dei dipendenti che tra l’altro non sarebbero stati non in regola con la legislazione.

Inoltre, i militari hanno anche accertato la presenza di un locale pizzeria che non aveva le autorizzazioni amministrative e che era carente dei requisiti igienico-sanitari. Per questo motivo hanno proceduto alla sua immediata chiusura.