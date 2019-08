Casca dalla bici per un malore. 65enne trasportato a Catanzaro in elisoccorso

Prima il malore, poi la caduta. È successo nelle campagne tra San Nicola da Crissa e Capistrano, nel Vibonese, dove un 65enne del posto stava percorrendo l’ex statale 110 in bicicletta e - per cause in corso di accertamento - si è sentito male ed è cascato a terra.

A seguito della capitombolo ha riportato diversi traumi al cranio, al torace ed alla spalla, e per questo motivo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Gli automobilisti che transitavano lungo strada hanno allertato immediatamente il 118 che, arrivato sul posto, lo ha trasportato fino al campo sportivo di San Nicola da Crissa, dove è atterrato l’elisoccorso. Le condizioni del 65enne non sarebbero gravi.

