Crotone, abusivismo e parcheggi selvaggi: due denunce e una sessantina le multe

Diversi i controlli eseguiti dalla Polizia locale di Crotone nelle ultime ore. Gli agenti, diretti da Antonio Cogliandro, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria due persone, nel quartiere Farina e in quello di Tufolo per non avere ottemperato all’ordinanza di demolizione di opere realizzate abusivamente.

Nel centro cittadino e sul lungomare Gramsci e Cristoforo Colombo, invece, hanno poi controllato numerosi negozi. Sono stati così sanzionati sei esercenti per l’occupazione abusiva del suolo pubblico ed in qualche caso per l’eccedenza di occupazione.

Nella sola giornata di domenica, sempre sul lungomare dove vige il divieto di sosta e di transito ed anche in occasione dell’incontro di calcio di ieri, nella zona dello Stadio, sono state elevate 43 multe a veicoli parcheggiati in posti riservati a persone diversamente abili, o fuori dagli appositi spazi consentiti, se non in corrispondenza di un incrocio e addirittura sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi. Un veicolo è stato anche portato via col carro-attrezzi.

Nella sola mattina di oggi, nel centro, attraverso lo strumento dello Street Control, sono state elevate 59 multe al codice della strada per il mancato rispetto delle stesse infrazioni.

Il comandante della Polizia Locale Antonio Cogliando invita la cittadinanza al rispetto delle norme del codice, così da garantire la sicurezza stradale sia ai pedoni che agli altri veicoli in transito.