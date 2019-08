Nasce la nuova guida turistica Pronto Estate “Tropea”

È nata per completare la guida dedicata alla “Costa degli Dei”, il progetto Pronto estate Tropea. Il format editoriale di Pubblicom e Meligrana Editore, spegnerà il prossimo anno dieci candeline. In questi anni il prodotto editoriale è cresciuto e si è migliorato continuamente fino a diventare un format appunto, cioè un contenitore aperto a più luoghi turistici, singole città o intere zone costiere.

Se nel 2010, anno della prima edizione, la rivista interessava infatti solo la zona di Tropea e Capo Vaticano, nel 2018 è stata interessata tutta la Costa degli Dei, da Pizzo a Nicotera: una guida turistica informativa completa che - in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e russo), 120 pagine e con una tiratura di 17.000 copie distribuite nei 6 mesi stagionali in tutto il comprensorio presso gli sponsor aderenti e nei punti specifici – ha aiutato tutti (turisti ma anche locali) a comprendere e vivere meglio il territorio dal punto di vista turistico (luoghi da visitare, sport, escursioni, eventi, feste religiose).

Anche se già qualche anno fa era nato il Pronto Estate “Crotone”, è da quest’anno, con l’uscita del Pronto Estate “Tropea” – un prodotto specifico solo su Tropea in 80 pagine, 3 lingue (italiano, inglese e tedesco) e 10.000 copie stampate – che il prodotto si è “aperto”. “È questo l’obiettivo: – spiega Fabrizio Giuliano CEO di Pubblicom – “creare un sorta di format cappello ‘Pronto Estate’ dove includere nei prossimi anni, in prodotti cartacei diversi, singoli paesi e località della Calabria, dando sempre informazioni utili, pratiche e dirette sulle cose da fare, vedere, assaggiare e acquistare”.

Già, proprio in formato cartaceo, perché - nonostante tutto il digitale che ci circonda e che ci assilla social network inclusi -, in vacanza più che mai abbiamo necessità di staccare ed avere un filtro delle attività da fare e le cose da sapere, senza lo stress della ricerca. E poi perché, sotto l’ombrellone, in spiaggia o in piscina, una guida turistica tascabile in carta (e ossa),comoda da leggere anche con le mani bagnate, è sempre un piacere. Questi dunque i fattori del successo del format: la carta, la semplicità delle informazioni, l’essere in multilingua, l’economicità e la larga diffusione.