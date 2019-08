Pozzovivo investito durante allenamento, fratture agli arti

Dovrà saltare la Vuelta Domenico Pozzovivo, il ciclista del team Bahrain-Merida che è stato investito questo pomeriggio da un'auto mentre si stava allenando. L’incidente, su cui sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica, è avvenuto nei pressi di un incrocio sulla strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il conducente dell'auto ha subito chiesto l'intervento del 118, arrivato sul posto e ha trasportato l’atleta, rimasto dolorante a terra senza riuscire a muoversi, nell’ospedale di Cosenza.

Pozzovivo, che è rimasto sempre cosciente, ha riportato due fratture esposte, a tibia e perone, ed al gomito e nel tardo pomeriggio verrà operato per ostiosintesi in sedazione dal primario del reparto di ortopedia Gualtiero Cipparrone. Nell'aprile scorso era stato operato in una clinica odontoiatrica di Crotone per le conseguenze di una caduta alla Freccia Vallone.