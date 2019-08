Abusivismo. Sequestrati 2 ettari di terreno in località Apollinara di Corigliano

Nel corso di un sevizio di controllo volto ad individuare il rispetto delle condizioni ambientali di alcune coltivazioni agricole ricadenti nell'alveo del Torrente Coscile, i Forestali di Corigliano hanno individuato l'alterazione dello stato dei luoghi.

In particolare in Località Apollinara è stato accertato che l'argine sinistro del fiume era stato sbancato con mezzo meccanico e la conseguente estirpazione di un intero agrumeto che ne aveva altrato l'assetto paesaggistico su cui vige un vincolo per area a forte rischio di inondazione.

I militari hanno così provveduto dunque al sequestro di oltre due ettari di terreno sprovvisti delle dovute autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso denunciando gli esecutori dei lavori.