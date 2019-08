“Street Land Summer Edition": premio alla migliore forchetta e artisti di strada in Piazza dei Marinai

Una giornata interamente dedicata alle famiglie con iniziative che coinvolgono tutte le generazioni. In Piazza dei Marinai il 16 agosto dalle 17 in poi appuntamento con “Street Land Summer Edition 2019”, promossa dall'Associazione “Il mondo delle Fate” presieduta da Mariella Affidato in collaborazione con Angela Carbone e Mariangela Orlando, patrocinata dal Comune di Crotone.

Saranno allestiti numerosi stand per ospitare mostre di artigianato locale, estemporanee d'arte, esposizioni fotografiche. Un innovativo torneo di degustazione vedrà protagonisti i cittadini inviati a partecipare alla gara che premierà la “migliore forchetta”. Sono inoltre previsti eventi di spettacolo con il “mangiatore di fuoco” ed un concerto di musica dal vivo con la Monkey's band.

Presenteranno la serata Sarah Memmola e Mario Nunziante dell'associazione “Voce senza Voce”. Una proposta, a cura dell'associazione la cui attività è finalizzata alla valorizzazione del territorio, che lega la promozione dell'artigianato locale, la creatività degli artisti crotonesi che si esprimono attraverso la pittura e la fotografia, degli “artisti di strada” che rappresentano una attrazione turistica in tante realtà italiane e l'invito alla degustazione delle produzioni locali.