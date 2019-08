Weekend di controlli nel crotonese, 2 denunce per guida in stato di ebbrezza

Gli agenti hanno fermato 32 persone; facendo test etilometrici a 17 conducenti di veicoli di cui 2 sono stati denunciati per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche; 3 conducenti sono stati contravvenzionati per alterazione da bevande alcoliche e tre patenti di guida sono state ritirate per vguida in stato di ebbrezza alcoolica.

La Polizia ricorda cche l’articolo 186 del codice della strada prevede che i conducenti professionali (trasporto merci e persone) ed i neopatentati non possono assumere alcool prima di porsi alla guida di un veicolo (da 0,00 gr/l a 0,50 gr/l, sanzione amministrativa e decurtazione di punti 5 dalla patente di guida).

La norma in esame, poi, oltre a vietare la guida in stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di alcool, prevede tre fasce sanzionatorie in relazione ai tassi alcoolici rilevati (0,50/0,80 gr/l; 0.80/1,50 gr/l; superiore a 1,50 gr/l), la prima di carattere amministrativo, la seconda e la terza di carattere penale con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria competente. In tutti i casi è previsto il ritiro della patente di guida da un minimo di 3 mesi al massimo di 2 anni e la decurtazione, comunque, di 10 punti dalla patente di guida.