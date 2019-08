Fruttivendolo “furbetto”, era abusivo e incassava pure il reddito di cittadinanza

Ufficialmente era un disoccupato, tant’è che aveva ottenuto e riscosso anche il reddito di cittadinanza: negli ultimi tre mesi, ovvero tra maggio e luglio scorsi, quasi 2700 euro, per intenderci una media di circa 900 euro al mese.

In realtà, però, un lavoro, sebbene abusivo, ce lo aveva e come: faceva il fruttivendolo, naturalmente non “ufficialmente” e del tutto sconosciuto al fisco.

A smascherarlo sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Crotone, durante dei controlli finalizzati proprio alla verifica dell’osservanza della normativa in materia di lavoro.

Il “furbetto” è stato così segnalato all’Agenzia delle Entrate per l’omessa installazione del registratore di cassa - che è punita con una sanzione che va dai mille ai quattromila euro - e per i conseguenti sviluppi come evasore totale.

Quanto al fatto che avesse ricevuto anche il sussidio del reddito di cittadinanza per lui è scattata anche la denuncia alla Procura locale per truffa ai danni dello Stato: in questo caso rischia una pena dai due ai sette anni di reclusione.