Droga: scoperta piantagione di marijuana a Sambiase

Qualche attrezzo da lavoro, flaconi di fertilizzante ed un lungo tubo in gomma di quelli da giardino per irrigare è il materiale indispensabile per curare circa 70 piante di marijuana, nascoste fra la fitta vegetazione della zona montana di Sambiase, alte fra uno e tre metri circa, che potevano godere di sole, umidità e acqua in abbondanza grazie all’allaccio artigianale ricavato su di una tubatura idrica che rifornisce la zona.

I Carabinieri di Lamezia Terme le hanno scovate e hanno avviato le indagini per risalire ai coltivatori di canapa indiana.