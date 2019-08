Ambiente, Lamezia: 20mila pannelli fotovoltaici stoccati in modo “illecito”

I Carabinieri di Lamezia Terme si sono imbattuti in una vasta zona a Sant’Eufemia, adibita a fondo agricolo, dove sono stati rinvenuti più di 20 mila pannelli fotovoltaici dismessi, stoccati al suolo in totale violazione delle normative in materia ambientale, per cui sono stati deferiti in stato di libertà gli amministratori dell’azienda proprietaria del terreno in questione.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il materiale, poggiato direttamente al suolo ed esposto agli agenti atmosferici, era ammassato nell’area da circa due anni ed in attesa di essere avviato probabilmente all’esportazione.

La vita media di esercizio dei moduli fotovoltaici, infatti, si attesta intorno ai 15/20 anni ed una volta raggiunto questo limite devono essere smaltiti adeguatamente, come richiesto dalla direttiva europea sui RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), divenendo di fatto necessario garantire il loro corretto smaltimento, recuperando e rimettendo nel ciclo della produzione tutti i materiali di cui sono composti, con evidenti possibilità di ritorno economico per gli operatori della filiera del ciclo dei rifiuti ma anche con il rischio concreto di smaltimenti illegali.