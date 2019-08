Nuovi Talenti per la Moda: vince la IV edizione la siciliana Carmen Vulcano

La siciliana Carmen Vulcano vince la quarta edizione di Nuovi Talenti per la Moda, la kermesse della moda emergente dedicata a nuovi stilisti e creativi. Un grande successo di pubblico, tutto nel segno dello stile e dell’eleganza, creatività e manifattura.

Musica e arte si sono intrecciate per dar vita ad un evento unico nel suo genere e rendere protagonista, oltre che promuovere, il manufatto artigianale all’insegna della creatività ed originalità. Infatti, lo scopo del concorso è quello della valorizzazione del talento coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato made in Italy.

La manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Reggina del Comune e della Città Metropolitana, con il patrocinio della Regione Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne” in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo, si è svolta nell’incantevole scenario dell’Arena Ciccio Franco sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ed è stata presentata da Consolato Malara e Marilena Alescio.

Un susseguirsi di emozioni per gli stilisti finalisti che hanno proposto i loro abiti (uno a tema libero e uno ispirato alla mitologia greca) dinanzi ad un folto pubblico e ad una giuria tecnica e qualificata.

Dodici i finalisti in gara Stefania Bruno, Ilaria Costantino, Antonella Emanuela Cusumano, Giada Aquilino, Giovanna La Russa, Cinzia e Daniela Luca', Paola Montechiarello, Mimma Nocera, Marianna Scopelliti, Maria Giuseppina Romeo, Fabiana Timpani, Carmen Vulcano e la riserva Valeria Mercatante.

Lo stile e l’eleganza sono state protagoniste della manifestazione, infatti, alle uscite dei finalisti si sono alternati dei quadri moda della stilista Adriana Scopelliti che ha presentato la sua collezione dal titolo “Sogno in rosa” con protagoniste le piccole modelle che hanno ispirato le sue creazioni. Poi gli abiti unici, raffinati ed eleganti per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio di “Le Spose di Epoche”. Apprezzatissima la sfilata dei monili della poliedrica artista catanzarese Resy D’Andrea con il suo marchio Ninà Fashion week collezione spring-summer 2019, che ha presentato anche un’anteprima di abiti dello stilista crotonese Piero Cuomo abbinati ai suoi monili collezione inverno 2019-2020 che nasce dalla partnership tra Nina’ e Lea e Katia Ursino orafe di Soverato.

Ospiti dalla nuova trasmissione di successo "All Together Now" il giudice David Pironaci che ha interpretato un suo inedito e il finalista Carlo Paradisone che con la sua voce talentuosa ha emozionato il pubblico così come aveva fatto durante la trasmissione Mediaset ideata da J AX e condotta da Michelle Hunziker. Molto apprezzate anche le performance di Martina Guida e Sofia Mereu, ginnaste del team agonistico Restart di Mariella D’Arrigo, che si sono distinte in campo nazionale e internazionale.

Le acconciature e trucco sono stati realizzati da Domenico Bonfiglio Beauty Consulting. Con il suo staff ha studiato e creato lo stile adatto al concorso rispettando il tema richiesto ai finalisti, adattando poi le acconciature a tutti i quadri moda della serata.

A decretare i vincitori, una prestigiosa giuria composta da stilisti ed esperti professionisti del settore: Gli stilisti Tiziana Pansino, Piero Cuomo, Franco Violo, Adriana Scopelliti, la costumista Mariella Costarella, il vocal coach e talent scout David Pironaci e la responsabile per la Calabria dell’ Accademia Nazionale Sartori di Roma Mimma Tripoli.

Alla vincitrice Carmen Vulcano è stata assegnata una borsa di studio del valore di € 500,00 omaggiata da Edilcondera Cuzzola. Alla seconda classificata Fabiana Timpani è stata assegnata una borsa di studio del valore di € 300,00 omaggiata da Filippo Cogliandro stazione di servizio Q8 e alla terza classificata Marianna Romeo una borsa di studio del valore di € 200,00 omaggiata da Edilcondera Cuzzola. Il premio Monile di Resy D’Andrea è stato assegnato a Emanuela Cusumano, mentre il premio “In Vetrina Sposiamoci” di Davide Moscato è andato a Ilaria Costantino

A tutti i finalisti è stato consegnato un attestato di merito.