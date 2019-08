Vibo: polizia potenzia i controlli nelle zone turistiche, 4 denunce

In concomitanza con il periodo di massimo afflusso nelle tante località turistiche della provincia, il Questore di Vibo Valentia ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio della Polizia di Stato.

Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 4 persone, tra cui, a Tropea, un sorvegliato speciale sorpreso ad accompagnarsi ad altro pregiudicato.

Rilevanti i risultati operativi, che hanno visto impegnate complessivamente da lunedì a venerdì 92 pattuglie della Polizia. Il personale operante, impiegato nei comprensori di Tropea, Capo Vaticano, Nicotera, Vibo Marina, Pizzo e Serra San Bruno, ha eseguito 87 posti di controllo o di blocco e identificato 1277 persone con servizi coordinati sul posto da Funzionari della Questura; con l’aiuto del sistema di rilevazione automatica delle targhe “Mercurio”, sono stati ben 1547 i veicoli controllati; effettuate 18 perquisizioni e 5 sequestri, tra cui quello di circa 10 grammi di marijuana; 103 i controlli a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o agli arresti domiciliari e 128 le contravvenzioni contestate ai sensi del Codice della Strada; ritirati 15 documenti.

Con la collaborazione della Polizia Municipale di Pizzo, sono state tre le sanzioni amministrative elevate a cittadine straniere, sorprese in località Colamaio ad esercitare la prostituzione in violazione dell’ordinanza emessa dal sindaco; è in programma l’attuazione di servizi congiunti anche con la Polizia Municipale di Tropea.

Impegnate nel dispositivo di prevenzione le pattuglie della Squadra Volante della Questura, del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” e dalle Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale; servizi in borghese, di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti, sono stati effettuati dagli uomini della Squadra Mobile e della Squadra di P.G. del Commissariato; come sempre, fondamentale l’apporto della Sezione Polizia Stradale, che ha assicurato la vigilanza sulla viabilità ordinaria ed i controlli sul tasso alcolemico dei conducenti, garantendo, in ambito autostradale, l’ordinato flusso del traffico dei vacanzieri secondo le direttive del “Piano di esodo estivo 2019”, approvato in Prefettura e reso operativo dall’ordinanza del Questore, con il concorso dell’Arma e della Guardia di Finanza.