Salvini in Calabria: a Soverato compaiono striscioni di contestazione

Anche a Soverato, seconda tappa del beach tour di oggi in Calabria di Matteo Salvini, i contestatori del leader della Lega e ministro dell’Interno sono già all’opera.

Alcuni striscioni con su scritto “Non si Lega” e “Oja Puzza (oggi puzza)”, sono apparsi alla base della targa segnaletica della città “Soverato. Baia dell’Ippocampo”.

Salvini è stato in mattinata a Policoro (Matera) e nel pomeriggio prima a Le Castella di Isola Capo Rizzuto e, in serata, a Soverato per un comizio sul lungomare della città.