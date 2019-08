Il cadavere di un uomo, F.G. di circa 70 anni, è stato trovato oggi nelle campagne del crotonese . Il fatto è successo a Isola di Capo Rizzuto.

Sul posto, nei pressi di un pozzo, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Crotone per il recupero del corpo, che stanno operando in questo momento, ed i Carabinieri di Crotone e Isola per capire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.

Notizia in aggiornamento