Ubriaco aggredì i vigili dopo un incidente, finisce ai domiciliari

Un 54enne, S.D., è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza e minacce a pubblico ufficiale in esecuzione di una misura cautelare emessa a suo carico dall’Ufficio Gip-Gup del Tribunale bruzio.

Il provvedimento è scattato sulla base dei fatti avvenuti lo scorso 28 luglio. Allora la Squadra Volante del capoluogo era intervenuta in aiuto della Polizia Locale che nell’effettuare i rilievi per un incidente stradale, verificatosi in via Siniscalchi, era stata aggredita dall’arrestato.

L’uomo, evidentemente ubriaco, aveva anche colpito con una testata un suo amica che si era avvicinata per tentare di calmarlo. Sulla scorta degli elementi raccolti dalla polizia è stata redatta una dettagliata informativa a carico del 54enne in base alla quale il magistrato ha disposto la misura a suo carico.