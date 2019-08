Tecniche di fidelizzazione: le novità di ioSi Plus

Fonte: Pixabay

Aria di novità per gli iscritti al programma fedeltà ioSi Plus: oltre ai biglietti per la Serie A e gli accessi VIP, gli abbonati potranno ora accedere ai premi di Emotion, tra cui concerti, trattamenti di bellezza, musei, parchi divertimento e ristoranti. Sono questi alcuni dei vantaggi riservati ai clienti CartaSi - BCC Centro Calabria, conosciuta ora con il nome di Nexi e tra le più apprezzate in tutto il mondo per l’elevata spendibilità e i servizi offerti. D’altronde, non è una tecnica da poco quella di far sentire i propri clienti speciali; al contrario, rientra in una delle strategie di marketing più funzionali e spendibili, a prescindere dal settore in cui viene impiegata.





Tecniche di fidelizzazione: perché sono così importanti?





Quando si parla di tecniche di fidelizzazione del cliente, si fa riferimento a tutta una serie di strategie impiegate per far sentire gli acquirenti coccolati e soddisfatti della propria esperienza di acquisto. Non si tratta solo di sconti e offerte riservate ai clienti di più lunga data, ma anche di promozioni dedicate a chi cliente lo è ancora solo in potenza. Ad essere concepiti in quest’ottica, ad esempio, sono i cosiddetti bonus di benvenuto, termine con il quale ci si riferisce a promozioni offerte ai nuovi iscritti di un sito, dai casinò online agli store di abbigliamento, o semplicemente ai nuovi clienti al momento del loro primo acquisto presso un negozio fisico. Perché è così importante saper fidelizzare il cliente? I benefici sono evidenti e, al di là di quanto si possa pensare, non possono essere definiti unilaterali: da un lato, i clienti acquistano fiducia nel brand; dall’altro, le aziende imparano a conoscere i loro gusti e le loro necessità. Nella maggior parte dei casi, poi, un cliente soddisfatto ha molte probabilità di divenire un cliente fisso e, attraverso il passaparola, di portarne sempre di nuovi all’azienda.





Le novità del programma fedeltà ioSi Plus





Le novità introdotte da Nexi e pensate per gli aderenti al programma fedeltà rientrano proprio in quest’ottica, e si dimostrano tanto più intelligenti proprio per essere state introdotte durante il periodo estivo. In una stagione di relax e vacanze, infatti, non c’è niente di meglio che poter usufruire di vantaggi relativi ad ambiti come quelli del travel, wellness, shopping, food e fun. Che sia per partecipare ad una degustazione particolare o per prenotare la meta della prossima vacanza, Nexi mette a disposizione sconti e offerte ai quali solo gli abbonati hanno il diritto di accedere. È proprio in questo che risiede la capacità di far sentire il cliente coccolato.

Quella della fidelizzazione non può che essere definita come una delle tecniche di marketing ad oggi più riuscite: per vincere la concorrenza, non basta più rispondere in maniera aggressiva a chi osa sfidarci; bisogna essere capaci di dimostrare al cliente di essere proprio ciò che lui sta cercando, farlo sentire parte di una famiglia e, in quanto tale, dimostrargli di aver diritto a vantaggi speciali rispetto a tutti gli altri. I benefici saranno evidenti e non riguarderanno soltanto i clienti, ma soprattutto noi stessi.