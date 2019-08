Controlli settimanali a Crotone tra discoteche e lidi balneari: varie segnalazioni per droga

Proseguono anche tra il caldo torrido i servizi settimanali nel crotonese, eseguiti dalla Polizia che, il 5 agosto, ha deferito un 31enne rumeno, C.P., ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Le verifiche amministrative mosse dalla Divisione Pasi, insieme alla squadra Nautica e alla Municipale si sono invece diretti nella stessa giornata presso due lidi balneari del capoluogo: al termine i proprietari sono stati denunciati per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Infine, presso un box privato, gli agenti hanno rinvenuto un deposito non autorizzato di bombole di gas per uso domestico. Con l’intervento delle Volanti e dei Vigili del Fuoco si è infatti accertato che il deposito era privo di Scia per la prevenzione incendi. Sono state rinvenute 34 bombole piene e 11 vuote in un locale ritenuto non idoneo, pertanto si è proceduto al sequestro penale e al deferimento del titolare.

La segnalazione di un cocainomane è stata inoltrata al Prefetto mercoledì scorso, nei confronti di G.A., 34enne crotonese ritrovato con alcuni grammi di stupefacente all’esito di una perquisizione. Il giorno dopo stessa sorte è toccata a T.C., 34enne anche lui del capoluogo, in possesso di cocaina. Tra l’8 e il 9 agosto il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza ha segnalato P.A., 27enne nato a Verona per essere stato sorpreso con della marijuana.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volanti ha deferito per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale e uso di atto falso, C.N., un 38enne crotonese che esibiva nel corso di un’ispezione una patente di guida intestata ad un’altra persona.

Infine, in nottata, la Divisione Pasi-Squadra Amministrativa, con il personale della Squadra Mobile e delle Volanti, nell’ambito del progetto “Hera Lacinia” di contrasto alla criminalità diffusa, ha effettuato dei controlli amministrativi, presso una nota discoteca.

In avvio di attività erano presenti nel locale circa 200 persone mentre a fine controllo erano 760 i biglietti stampati dalla biglietteria informatizzata, quindi rientranti nel numero massimo di capienza che è di 1400 unità. Sul posto sono stati individuati sei operatori della sicurezza e tre addetti ai parcheggi e numerosi addetti ai vari settori dell’esercizio.

L’esercizio era munito del pagamento Siae e tutti i dipendenti identificati con regolare contratto di assunzione, uno dei titolari è stato però convocato negli Uffici della Questura, per l’esibizione del certificato prevenzione incendi e altra documentazione, contestando la violazione per la mancata esposizione del cartello dei prezzi in uno dei bar interni alla discoteca per un importo in misura ridotta di 308 euro.

Contemporaneamente è stata inviata la segnalazione all’Asp Sian di Crotone per la verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo igienico sanitario aziendale, l’Haccp.

Al termine della settimana sono state deferite 8 persone, di cui 3 all’Autorità Amministrativa; controllate 33 sottoposte a misure di sicurezza e identificate 723 in tutto.

In strada controllati 360 veicoli (anche col sistema Mercurio) ed effettuati numerosi posti di controllo; elevate 47 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 9 fermi e sequestri amministrativi o penali; effettuate 12 perquisizioni.

Sono state due le persone accompagnate in Ufficio per identificazione, 10 i controlli amministrativi e contestualmente due le sanzioni più un sequestro amministrativo.