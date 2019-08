Magisano. Fienile distrutto da un incendio, s’indaga sulle cause

Una squadra del distaccamento volontario di Taverna dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, è intervenuta nella notte scorsa in Località Serre di Magisano per un incendio avvenuto all’interno di un fienile.

La struttura, costituita da pareti in legno e con una copertura in lamierato, oltre alle balle di fieno che vi erano contenute, sono andate completamente distrutte. Le fiamme, inoltre, hanno coinvolto degli arbusti, sterpaglie e della macchia mediterranea.

L'intervento dei pompieri - coordinati da Roberto Mancuso della sede Centrale – ha permesso di estinguere il rogo ed evitare che potesse propagarsi anche ad alcuni capannoni a poca distanza dal fienile. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa cinque ore.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell'incendio ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Zagarise per quanto di competenza. Non si registrano