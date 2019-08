Esodo Estivo, domani Anas e Polizia stradale insieme sull’A2

Anas e Polizia stradale domani saranno nell’area di servizio Sala Consilina sud per assistere gli automobilisti in viaggio lungo gli itinerari delle vacanze. Questo per fare fronte a una giornata da bollino nero per l’esodo estivo.

Uno stand con personale Anas e il pullmann azzurro della Polizia Stradale oltre al personale sanitario della Croce Rossa Italiana, forniranno una serie di servizi 'caring' per gli automobilisti: dall’assistenza sanitaria di primo livello, a informazioni di traffico in tempo reale, da notizie e consigli per una guida sicura, alla distribuzione di materiale informativo sulla campagna #Guidaebasta per viaggiare in sicurezza.