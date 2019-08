Tpl a Castrolibero: inaugurata la prima palina intelligente

Con la prima palina intelligente, i passeggeri degli autobus del Consorzio Autolinee Tpl potranno conoscere i transiti dei bus in tempo reale e ottenere informazioni sempre aggiornate.

La palina sarà anche impiegata dall’Amministrazione comunale per fornire informazioni alla cittadinanza. Il Sindaco, Giovanni Greco e l’Assessore Francesco Serra, con delega alla Mobilità e Trasporti, esprimono soddisfazione per questo risultato che costituisce un ulteriore passo in avanti nella direzione di un sistema di mobilità pubblica innovativa e funzionale ai bisogni dell’utenza.

Il tutto si aggiungerà ai tanti benefici per la cittadinanza, grazie alla rete costituita fra Amaco e Consorzio Autolinee Tpl, che permetterà di collegare il Comune di Castrolibero con quello di Rende e con l’Università, attraverso servizi di trasporto più frequenti e con l’introduzione di un biglietto unico integrato favorevole per l’utenza.

Il Presidente del Consorzio Autolinee Tpl, Rocco Carlomagno, spiega, inoltre, che dopo l’istallazione della palina intelligente nel Comune di Castrolibero ne seguiranno altre anche nei Comuni di Rende e di Montalto Uffugo allo scopo di sperimentare queste soluzioni di infomobilità su tutto il territorio su cui insistono i servizi di trasporto effettuati dall’Azienda, a dimostrazione dell’impegno del Consorzio Autolinee Tpl nel perseguire continui miglioramenti della qualità dei servizi pubblici svolti.