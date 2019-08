Maltratta ripetutamente l’ex, divieto di avvicinamento per un 37enne

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Cosenza hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, emessa dal Gip del Tribunale locale su richiesta della Procura, nei confronti di un 37enne del capoluogo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza privata.

LE INDAGINI

La misura trae origine dalle attività investigative condotte dalla Mobile a seguito della denuncia della ex convivente dell’uomo, sporta in Questura nei mesi scorsi.

Si sarebbe così accertato che l’uomo avrebbe ripetutamente maltrattato e picchiato la ex convivente, negandole i soldi per il sostentamento, minacciandola con un coltello, arrivando in una circostanza a prelevarla fisicamente e a costringerla ad andare nell’abitazione dei genitori. In un’altra occasione la vittima sarenbne stata anche presa a schiaffi sul volto, pugni sul capo e calci alle gambe.

Il comportamento dell'uomo è stato ricostruito dal personale specializzato della 3^ Sezione “Reati contro la persona, reati sessuali e reati contro le donne” della Squadra Mobile che ha riferito alla Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, che in breve ha richiesto ed ottenuto l’emissione del provvedimento cautelare.