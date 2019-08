Crotone. La Piscina olimpionica torna al Comune, Daippo restituisce l’impianto

Da oggi la piscina olimpionica di Crotone - gestita fino ad ora dal Consorzio Daippo, torna al Comune di Crotone. A “restituire” l’impianto all’amministrazione pubblica, che ne è la proprietaria, sono state le stesse società sportive dilettantistiche che compongono il consorzio, ovvero la Kroton Nuoto, la Lacinia Nuoto, la Libertas Mako Nuoto e la Nuoto Libertas.

Alle compagini la struttura era stata affidata con una convenzione il 10 dicembre del 2018, che oggi, proprio in virtù degli accordi previsti hanno provveduto a riconsegnarla all’Ente.

“Da questo momento – spiegano dal consorzio - l’Amministrazione Comunale è titolare, in possesso e custodia, dell’impianto e relative attrezzature in esso contenute come da apposito verbale di verifica e consistenza sottoscritto tra le parti”.

Il Daippo, però, si augura che l’ente possa, e in tempi rapidi, determinarsi per la riapertura della piscina per consentirne la fruizione a utenti e società sportive “stante, peraltro - sottolineano - gli imminenti impegni sportivi in ambito nazionale ai quali le società sportive saranno tenute a partecipare”.

Il consorzio fa notare infatti come i propri servizi ha garantito la “divulgazione dello sport, integrazione sociale e il raggiungimento di risultati sportivi ai massimi livelli nazionali, mai raggiunti fino ad ora, contribuendo a rendere fattivamente Crotone Città dello Sport”.