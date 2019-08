“La Notte Bianca della Biodiversità” in Sila promossa dai Carabinieri Forestali

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale il Reparto Carabinieri tutela Biodiversità di Catanzaro anche quest’anno ha organizzato l’evento “La Notte Bianca della Biodiversità” per favorire l’osservazione e lo studio della fauna notturna e favorire la conoscenza e divulgazione delle Riserve naturali statali e delle attività che in esse si svolgono.

L’evento avrà luogo presso il Centro Visita “A. Garcea” in loc. Monaco-Vill.Mancuso (Taverna CZ).

Domenica 11 e Lunedì 12 agosto, con il contributo dell’Ente Parco Nazionale della Sila, lo staff di educatori ambientali del Centro Visita CC offrirà ai visitatori una serie di eventi per far conoscere come nelle aree protette sia possibile abbinare momenti di svago con approfondimenti culturali sul tema del rispetto dell’ambiente.

Domenica per tutta la giornata verranno realizzati laboratori sensoriali per bambini ed adulti e la sera dalle ore 21,30, sarà possibile ammirare le stelle con telescopi professionali ed essere guidati nell’esplorazione della volta celeste oppure sperimentare una passeggiata notturna tra i suoni della foresta.

Lunedì inoltre verrà installato un planetario mobile a cura degli esperti e tecnici della Associazione Star Freedom Onlus che offrirà quattro spettacoli per scoprire le meraviglie della volta celeste in un viaggio tra scienza, astrologia, tradizioni e miti.

L’evento è parte di una serie di iniziative realizzate dall’Arma dei Carabinieri, tra cui la campagna #iosonoambiente per sensibilizzare al recupero al riciclo ed alla riduzione dell’uso della plastica, attraverso le quali si vuole promuovere la cultura della prevenzione e della sostenibilità con l’obiettivo di contribuire alla formazione di una nuova generazione di cittadini attivi e responsabili.