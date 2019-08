Sport: cala il sipario sulla stagione agonistica 2018-19 della Kroton Nuoto

Cala il sipario sulla stagione agonistica 2018-19 la Kroton Nuoto chiude con una grande prova di forza qualificando ben 10 atleti al più importante evento nazionale del settore giovanile.

Sei le finali conquistaste con Andrea Muscó, Giuseppe Podella, Dalila Iuticone e Giulia Filippelli che si confermano tra i migliori 10 atleti a livello nazionale. Andrea Muscó arriva quarto nei 50 stile, quinto nei 100 dorso e sesto nei 200 dorso a pochi decimi dal podio. Giuseppe Podella chiude settimo pagando un po’ gli errori in partenza ma con il crono conseguito nelle qualifiche è unico atleta Crotonese ad aver ottenuto il pass per i campionati assoluti che lo vedranno protagonista nella prossima stagione. Giulia Filippelli arriva settima in finale nei 100 farfalla chiudendo con il personale di 1’04”6 nuovo record regionale ragazzi e junior.

Dalila Iuticone con una grande prestazione si piazza tra le migliori 10 atlete di categoria chiudendo all’ottavo posto con 1’06”6 le due staffette 4x100 mista maschile e femminile composte da Muscó - Buzzurro - Masellis - Riillo nel settore maschile - Iuticone - d’angerio - Filippelli - ioppoli si piazzano rispettivamente al 17 e 14 posto a dimostrazione della grande crescita come squadra. Ottime le prove individuali di Carvelli Francesco nei 200 farfalla, Buzzurro Daniele nei 200 rana e Giulia D’angerio nei 200 e 400 misti.

Stagione indimenticabile che ci proietta tra le 20 società più forti nel settore giovanile.

“Per fare ancora meglio ci serve più determinazione, anche se il risultato ottenuto con 16 pass ci fa capire che la strada è quella giusta...mi ritengo molto soddisfatto dei risultati ottenuti con un gruppo di ragazzi fantastico.

In squadra abbiamo ragazzi che si allenano con la giusta determinazione e che fanno dello sport uno stile di vita, sono davvero orgoglioso dei tanti successi ottenuti quest’anno che ci spronano a fare sempre meglio” sono le parole del mister Roberto Fantasia.

La Dirigenza pienamente soddisfatta per i risultati ottenuti, durante questa stagione agonistica, dagli atleti e dai tecnici Roberto e Antonio, rivolge un ringraziamento ai genitori degli atleti per aver contribuito a questo grande successo di squadra.