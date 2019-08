Poco dopo le 17.30 di oggi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti in contrada Fiumara, nel comune di Saracena, per soccorrere un escursionista che si trovava bloccato, in una zona impervia, dopo una caduta. I pompieri sono arrivati rapidamente sul posto dal vicino distaccamento di Castrovillari ed hanno recuperato l’uomo infortunato con l’impiego delle tecniche di soccorso S.A.F., Speleo Alpino Fluviali.