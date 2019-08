Plastic free: ordinanza del Comune anche per le spiagge crotonesi

"Come già anticipato nei giorni scorsi è stata pubblicata l'ordinanza finalizzata ad evitare l'aumento di rifiuti di plastica in spiaggia ed in mare in particolare." - Lo comunica una nota dell'ufficio stampa del Comune di Crotone

"Sulle spiagge, a tutela della fascia costiera, - informa la nota - non si potranno utilizzare sacchetti di plastica (shoppers) da asporto, posate, bicchieri, piatti, vassoi, mescolatori di bevande, cannucce e altri prodotti monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile."

"Stiamo vivendo sul nostro territorio, - scrive il sindaco Ugo Pugliese - una serie di contingenze favorevoli relative al sistema ambientale. Continuare a sostenere questo percorso positivo è fondamentale. Sono certo di poter contare sulla collaborazione di tutti i cittadini Rinnovo l'invito a fare squadra per tenere le spiagge e il mare puliti e renderle sempre più accoglienti"