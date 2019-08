Sanità, Vono (M5S): al via i lavori di ripristino del punto nascita a Soverato

“Stamattina ho avuto un incontro con il commissario Cotticelli che ha subito autorizzato i lavori di ripristino del punto nascita dell'ospedale di Soverato per permettere a tutto il comprensorio di avere finalmente una struttura adeguata e sicura per la tutela della salute delle mamme e dei neonati." Così in una nota Silvia Vono, Senatrice del M5S.

"Ho preannunciato al commissario che sicuramente presenzierà all’inaugurazione, l’apertura in tempi rapidi, della casa della maternità proprio presso l’ospedale di Soverato. Per questo ho immediatamente visto il direttore sanitario, dott. Antonio Gallucci, che già al lavoro per predisporre ogni documentazione per il punto nascita, ha subito assicurato celerità nei tempi per garantire il servizio all'utenza predisponendo l'apertura della casa della maternità."

"Grande entusiasmo delle d.sse Del Negro e Curcio che sono già all'opera per far sì che parta questo nobile progetto che permetterà alle donne di partorire naturalmente con il massimo comfort e alti livelli di sicurezza con il supporto delle ostetriche e dello staff dell'eccellente reparto di ginecologia guidato dal primario dott. Leto, punto di riferimento di tutto il comprensorio.“