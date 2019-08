Simone Marulli fra i grandi protagonisti della serata targata Estate in Moda

“Ringrazio tutto lo staff di “Estate in moda” per l’ospitalità che sto ricevendo, ringrazio Fabio Zumpano per avermi invitato. Ci siamo conosciuti a Milano diverso tempo fa e fra noi e nata subito una stima reciproca. Fabio ha una grandissima professionalità e un gusto molto raffinato. Qui avrò l’onore di presentare un flash della mia collezione cerimonia e abiti lunghi e tre abiti da sposa della nuova collezione 2020 che è la mia capitolo VI. Non vedo l’ora di essere su questo palco”.

Queste le parole di Simone Marulli, fra i grandi protagonisti della serata dedicata alla moda creata, venti anni fa, dalla mente di Fabio Zumpano dove presenterà le sue nuove creazioni in anteprima nazionale.

La notte più glamour di tutto lo Jonio cosentino è a solo un giorno. “Estate in moda” compie venti anni nell’edizione 2019 che si terrà domani a Torre Sant’Angelo, a partire dalle 21 su viale Jonio. Proprio nel luogo dove tutto è iniziato. Dove l’intuizione del direttore artistico della kermesse Fabio Zumpano è passata da essere un sogno una realtà. Venti anni intensi dove la moda è diventata un fulcro dell’estate rossanese, oggi Corigliano-Rossano. Il tema dell’edizione 2019 sarà la celebrazione stessa di un percorso a cui Zumpano ha dedicato anima e corpo per trasformare l’evento in quello che tutti oggi noi conosciamo. A presentare la serata sarà la conduttrice radiofonica di Rlb Francesca Ramunno insieme a Francesco Capodacqua con le coreografie di Giuseppe Ferraro e Lucia Amodio. A impreziosire la serata, la voce di Angela Ruscio.

Al fianco di “Estate in moda” ci sono il Comune di Corigliano-Rossano e, proprio per celebrare i venti anni, le amministrazioni di Crosia e Cariati che nel corso del tempo hanno ospitato la kermesse. Insieme a loro la Federazione Moda Italia, Confcommercio Cosenza e alcune aziende del territorio.

Nel corso della serata, inoltre, sfileranno le collezioni 2020 di negozi di moda del territorio e verrà premiato chi ha sempre dimostrato il proprio valore per portare lustro alla propria azienda.