Controlli sulla spiaggia, carabinieri spengono i falò accesi da gruppi di persone

Il personale del Nipaf di Catanzaro con i colleghi della forestale di Catanzaro, Tiriolo, di Borgia e di Squillace, hanno eseguito controlli su tutta la zona litoranea vicini i boschi dei comuni di Catanzaro, Borgia e Squillace.

Hanno quindi trovato alcuni gruppi di persone che avevano acceso dei fuochi sull’arenile, in località Giovino. Una volta individuati e identificati, hanno disposto l’immediato spegnimento dei fuochi stessi.

L’attività si inserisce in un più ampio quadro operativo attivato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per le attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi e, nel caso della Regione Calabria, sia con l’attuazione di specifici dispositivi di prevenzione in specifiche aree con obblighi di pulizia dei terreni, anche da parte dei gestori di strutture turistiche e di specifici divieti, quale quello oggetto di controllo, che, oltre agli eventuali aspetti penali, prevede anche sanzioni amministrative di un certo rilievo, da 1.000 fino a 10.000 euro.