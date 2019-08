Intimidazione a Zungri, lasciata testa di pecora davanti cancello di un pastore

Si sono prima introdotti nell’azienda agricola di una pastore in località Nucarella nelle campagne di Zungri. E poi hanno lasciato davanti al cancello d'ingresso la testa mozzata di una pecora. A scoprire l’orribile messaggio intimidatorio è stato lo stesso pastore che si è recato negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Zungri per sporgere denuncia.

Dopo la denuncia, i carabinieri si sono recati sul luogo del ritrovamento per i rilievi del caso. Oltre alla testa decapitata dell'ovino, nel corso del sopralluogo è stato trovato e sequestrato il coltello probabilmente utilizzato per sgozzare la pecora. Indagini in corso per fare luce sull'inquietante episodio.